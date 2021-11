Stiri pe aceeasi tema

- Antivaccinistul care a facut scandal intr-un autobuz din Cluj risca sa fie amendat pentru nepurtarea maștii. ”Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public ce surprind o persoana care nu respecta masurile de protecție individuala intr-un mijloc de transport public in comun, polițiștii clujeni…

- PSD va depune plangere penala impotriva premierului demis Florin Cițu, a anunțat președintele social-democralilor dambovițeni, Corneliu Ștefan. Il acuza ca mai multe orașe și sate din Romania vor petrece iarna in bezna din cauza facturilor tot mai mari la utilitați. Primarii social democrati acuza faptul…

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a anuntat ca va depune o plangere penala “impotriva celor care au instrumentat aceasta nedreptate”, referindu-se la modul in care au fost distribuiti in Timis, banii din fondul de rezerva al Guvernului. Cu toate ca nu spune explicit despre cine e vorba, intr-un…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a anuntat ca va depune plangere la Politie pe numele co-presedintelui AUR, Claudiu Tarziu, dupa ce acesta l-ar fi amenintat in discursul din Parlament de la motiunea de cenzura. "Voi depune o plangere penala prealabila la Politie pentru savarsirea…

- Parlamentarii AUR vor depune o plangere penala pe numele deputatului PNL Florin Roman "pentru uzurpare de calitati oficiale", a anuntat joi liderul deputatilor Aliantei, George Simion. "Domnul Roman o sa aiba plangere penala din partea noastra pentru uzurpare de calitati oficiale. Nu era normal…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Roman (PNL), anunța joi ca va depune plangere penala impotriva parlamentarilor care l-au inlaturat cu forța de la conducerea ședinței de plen dedicata citirii moțiunii de cenzura. De asemenea, el cere demisia președintelui Senatului pentru incurajarea…