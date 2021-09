Antivacciniștii refuză transfuziile de sânge de la cei vaccinați anti-Covid Opinia publica din Grecia a fost șocata dupa ce un medic a dezvaluit ca antivacciniștii refuza tranfuzii de sange de la persoane inoculate anti-Covid pentru a nu fi „otravite, relateaza Euractiv . Președintele Asociației Medicilor din Patras, Anna Mastorakou, a cerut procurorilor sa demareze o investigație deoarece aceste persoane au reușit de asemenea „sa se infiltreze și sa intervina in procesul de vaccinare”. Mastorakou a declarat de asemenea suspecteaza ca este vorba de un grup organizat și nu de cazuri individuale.„Pana acum am avut pacienți nevaccinați care au refuzat intubarea – lucru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

