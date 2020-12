Antiterorism: Parlamentul francez a adoptat prelungirea unor măsuri controversate Parlamentul francez a adoptat joi prelungirea pana la finalul lui iulie 2021 a masurilor controversate din legea antiterorista adoptata in 2017, numita 'Silt', informeaza AFP. ''Vizite domiciliare'', masuri individuale de control, instaurarea unui perimetru de securitate si inchiderea lacasurilor de cult: aceste masuri experimentate in ultimii trei ani sunt denuntate de catre aparatorii libertatilor publice, care acuza ca ele sunt inspirate direct din starea de urgenta. Acest regim a fost pus in practica in seara atentatelor din 13 noiembrie 2015 de la Paris, pana la adoptarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Welcome back, welcome home!" ('Bine ati revenit acasa!), le-a transmis presedintele francez "prietenilor americani", in interventia sa la un summit privind clima organizat virtual de ONU, Franta si Marea Britanie."Am continuat sa avansam, sa lucram in ciuda alegerii facute de SUA", a spus el cu referire…

- Funeraliile fostului presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, care a murit miercuri la varsta de 94 de ani de COVID-19, au inceput sambata in cea mai stricta intimitate familiala la Authon, la sud-vest de Paris, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. In frig si umiditate, cortegiul funerar,…

- Renault va opri productia de automobile la fabrica Flins de langa Paris, pe care o va transforma in centru de cercetare, reciclare si de reparatii, pana in 2024, o masura care are rolul sa salveze locurile de munca full time de la aceasta uzina, a anuntat miercuri grupul francez, transmite Reuters.…

- Ziarul Le Figaro scrie ca dupa continuarea cresterii numarului de cazuri si bataile de strada de luni, dintre liceeni si politisti, guvernul francez nu exclude, acum, inchiderea liceelor și a colegiilor. Pe 28 octombrie, președintele Emmanuel Macron anunța ca Franța va intra intr-o carantina…

- De la debutul pandemiei de coronavirus și pana in prezent, in Franța au murit peste 40.000 de persoane care au contactat boala, au anunțat autoritațile franceze din domeniul sanatații. Cel putin 40.169 de decese asociate acestei boli au fost inregistrate in statistica oficiala prezentata sambata, iar…

- Circulația a fost paralizata miercuri seara in Londra, dupa ce locuitorii capitalei Angliei s-au grabit sa paraseasca orașul inainte de intrarea in vigoare a noilor restricții, potrivit Mirror. Parlamentul britanic a aprobat miercuri seara, cu o majoritate covarsitoare, intrarea Angliei in al doilea…

- Un atac terorist cu arma alba a avut loc, vineri, in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris. Doua persoane au fost ranite in urma atacului, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Doua persoane au fost ranite in atacul cu arma alba comis vineri in apropierea fostului sediu al saptamanalului Charlie Hebdo din Paris, insa viata niciuneia dintre ele nu este in pericol, a anuntat premierul francez Jean Castex, transmite Reuters potrivit Agerpres. Cele doua persoane sunt jurnalisti…