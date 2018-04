Antisemitism: Celebrul dirijor Barenboim renunţă la premiile Echo Celebrul dirijor Daniel Barenboim, directorul muzical al uneia dintre cele mai mari opere din Berlin, a anuntat luni returnarea premiilor muzicale germane Echo, dupa ce doi rapperi ale caror texte considerate antisemite au fost recompensati cu aceleasi premii, relateaza agentiile AFP si EFE. Daniel Barenboim, care a primit de-a lungul anilor mai multe premii Echo, cele mai ravnite premii muzicale germane, a denuntat intr-un comunicat albumul rap distins in 2018 cu aceste premii - drept "clar antisemit, misogin, homofob si dispretuitor la modul general fata de demnitatea umana". Prin urmare, dirijorul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

