Antioxidanții – marketing sau eficacitate dovedită? Celulele corpului se afla sub amenințarea constanta a radicalilor liberi, substanțe ce rezulta in mod inevitabil in urma transformarii alimentelor in energie, dar și in urma expunerii la fumul de țigara, la aer poluat sau chiar la lumina solara. Radicalii liberi pot dauna celulelor și materialului genetic. Aflați in exces, ei pot deveni factori declanșatori ai unor boli grave, de la afecțiuni cardiace, deficiențe la nivel vizual sau neuorologic, neoplasme. Cunoscand aceste lucruri, concluzia ar fi ca substanțele cu proprietați antioxidante reprezinta soluția problemei. Istoria antioxidanților… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De trei decenii bibliotecar in cadrul Bibliotecii comunale "Ioan Popisteanu" din comuna Dorobantu judetul Tulcea , pe Lacramioara Buzatu am cunoscut o la recomandarea Anei Popisteanu, sotia bibliologului Ioan Popisteanu, cel care vedea lumina zilei in satul Carjelari pe 30 ianuarie 1942.Aflati intr…

- A fost decorat in anul 2000 cu Ordinul national "Steaua Romaniei" in grad de ofiter.S a stins din viata istoricul si profesor universitar roman Ion Bulei. Ion Bulei a fost profesorul Universitatii din Bucuresti care a facut din Istoria moderna a romanilor o pasiune si o cariera profesionala totul in…

- Psihoterapia inseamna mult mai mult decat sa stai pe o canapea. Exista multe conceptii gresite despre ceea ce inseamna sa stai de vorba cu un psiholog. Nevoia de a vorbi despre emotii este deseori vazuta ca ceva amuzant, slab sau rusinos. Acesta este adesea motivul pentru care oamenii renunta sa mai…

- Depresia este o afecțiune grava cu care se confrunta din ce in ce mai mulți oameni. Depresia trebuie tratata cu maxima seriozitate și necesita tratament prescris de medicul de specialitate. Alimentația are un rol important in combaterea acestei afecțiuni, putand sa vina in completarea tratament medicamentos.…

- La data de 23 septembrie 2020, in jurul orei 17.45, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca, dintr-o stație de carburanți din municipiu, au fost sustrase mai multe țigari, tip trabuc, iar autorii se deplaseaza cu un autoturism inmatriculat in județul Constanța.Au…

- Doi șoferi din județul Bistrița-Nasaud au fost implicați intr-un accident rutier produs pe DN 1, in județul Alba. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a soldat cu o victima. Trei autoturisme și o autoutilitara au fost implicate in total in evenimentul rutier. ”La data de 14 septembrie 2020, in jurul…

- In opinia inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Dambovița, … Post-ul Incepe școala! Ce fac profesorii care au anumite afecțiuni cronice? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, este de parere ca scoala trebuie sa reinceapa, cu respectarea masurilor recomandate in contextul pandemiei. El este de parere ca utilizarea ... The post Ce maști de protecție pot purta copiii. Rafila: Cele medicale sunt recomandate celor…