Antilopele tibetane au învățat să supraviețuiască aproape fără oxigen O echipa de cercetatori de la școala de științe biologice din cadrul Universitații din Nebraska a constatat ca antilopele tibetane au evoluat intr-un mod unic pentru a supraviețui in zonele muntoase. Antilopa tibetana, dupa cum reiese și din numele sau, locuiește pe platoul Tibetan, care se afla intre muntele Himalaya și deșertul Taclamakan. Inalțimile ajung acolo pina la 3600-5500 de metri deas Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Toader, rectorul Universitatii „Al.I. Cuza", va propune Senatului in cadrul sedintei de astazi noua echipa de prorectori ai institutiei de invatamant superior. Conform surselor din interiorul universitatii, noua echipa este, de fapt, si cea veche, pentru ca rectorul s-a decis sa mearga cu aceiasi…

- Aproape 30 de lucrari donate de profesorii si studentii Facultatii de Arte din cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta vor fi prezentate intr-o expozitie cu vanzare online, printr-o campanie ce va fi lansata, vineri seara, cu scopul sprijinirii a doua spitale din judet. "Campania…

- Jurnalista Monica Ulmeanu, caștigatoare a premiului Pulitzer, alaturi de echipa de la Washington Post, a spus, pentru MEDIAFAX, ca, in Romania, a invațat bazele jurnalismului, adaugand ca in perioada in care a studiat la Universitatea București „și-a dat seama ce ii place și ce vrea sa faca”.Citește…

- La începutul anului 2007, Alina Mihaela Horeanu, pe atunci studenta la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, l-a cunoscut pe afaceristul Daniel Mancaș, din Botoșani. Dupa ce l-a cucerit, fata și iubitul ei, Vlad…

- Universitatea din Pennsylvania a lansat un program de antrenare a cainilor in ideea de a-i transforma in detectori ai persoanelor infectate cu SARS-COV 2. Ideea specialiștilor e sa vada daca animalele pot detecta cazurile de COVID-19, la fel cum pot mirosi drogurile. Centrul veterinar al celebrei universitati…

- In urma unui nou studiu, cercetatorii Universitații de Stiinta si Tehnologie din Hong Kong au descoperit soluția care omoara coronavirusul de pe suprafețe. Produsul va fi lansat pe piața incepand cu luna mai a acestui an.

- Statele Unite au inregistrat 1.738 de morti din cauza noului coronavirus in 24 de ore, un bilant in scadere fata de bilantul zilnic anterior, potrivit Universitatii de Medicina Johns Hopkins, relateaza AFP.Acest bilant zilnic creste la 46.583 numarul total al deceselor inregistrate de la inceputul…

- Un grup de profesori și studenți voluntari din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV) a dezvoltat un proiect cartografic ce iși propune prezentarea unor informații de interes medical, utile in condițiile situației actuale, dar și in perspectiva.Proiectul este coordonat ...