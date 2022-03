Antifrauda, controale masive la școlile de șoferi! Evaziune fiscală de milioane de lei Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF verifica modul in care reprezentantii legali ai scolilor de soferi din intreaga tara au fiscalizat taxele de scolarizare incasate in perioada 2019-2021. “Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala, din cadrul ANAF, verifica modul in care reprezentantii legali ai scolilor de soferi din intreaga tara au fiscalizat taxele de scolarizare incasate in perioada 2019-2021. In prezent sunt verificate 239 de firme cu activitate in acest domeniu si s-a constatat ca in 24 de cazuri s-a prejudiciat bugetul de stat cu suma totala de 8,53… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

