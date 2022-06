Stiri pe aceeasi tema

- Peste un miliard de pastile de metamfetamina au fost confiscate anul trecut in Asia de Est și de Sud-Est, in condițiile in care in zona se inregistreaza o creștere record a consumului de droguri, anunța CNN. Peste un miliard de pastile de metamfetamina au fost confiscate anul trecut in Asia de Est…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) vrea sa recupereze sumele stabilite ca prejudiciu in dosarele penale, pe 17 iunie urmand sa fie organizate primele licitatii privind valorificarea a sase bunuri imobile sechestrate, reprezentand terenuri evaluate la peste 8,8 milioane de lei, a anuntat…

- ​In incercarea de a recupera din prejudiciile stabilite de instantele penale, ANAF va organiza in 17 iunie primele licitatii privind valorificarea a sase bunuri imobile sechestrate, reprezentand terenuri evaluate la peste 8,8 milioane de lei. Bunurile in cauza au fost sechestrate intr-un dosar penal…

- Dupa trei zile de controale la importatorii și comercanții de legume-fructe , Fiscul a verificat peste 600 de firme, aplicand sancțiuni in valoare de 2,9 milioane de lei (amenzi și confiscari). Mai mult, șase depozite au fost sigilate, iar marfa de cca. 2,3 milioane de lei a fost indisponibilizata.…

- Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscala anunța o captura record de 10,260 kg (57 cutii) de tutun brut, importat scriptic din Indonezia, de catre o firma din Iași. „Atenția sporita a inspectorilor antifrauda in zona de trafic ilegal de tutun a dat roade. Este vital sa combatem cu determinare…

- Romania a pierdut finantari generoase din fonduri europene, pentru ca nu a fpcut demersuri pentru a atrage fondurile.Adina Valean, Comisarul european, a declarat ca Romania a pierdut intre 400 de milioane și un miliard de euro din fondurile alocate pentru transporturi. De exemplu, a pierdut 320 de milioane…

- Inspectorii Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) au dat amenzi de peste 1,9 milioane de lei in urma unor controale facute in toata tara, fiind confiscate peste 1,6 tone de produse alimentare, in special carne si produse din carne. Citește și:Anunț infiorator…

- Inspectorii de la Apele Romane au dat, in urma controalelor facute in primele trei luni ale acestui an, la balastiere, statii de epurare si agenti economici, amenzi in valoare de peste 2,2 milioane de lei. „In primele trei luni ale anului 2022, inspectorii din cadrul Administratiei Nationale…