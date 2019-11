Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data cand OMC permite Chinei sa sanctioneze produsele americane. Cu toate acestea, in cererea sa initiala, formulata in urma cu sase ani, Beijingul a solicitat posibilitatea de a sanctiona produse americane in valoare de peste 7 miliarde dolari pe an. Litigiul vizeaza masurile anti-dumping…

- Statele Unite au obtinut aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune tarife vamale suplimentare pentru produse europene in valoare de 7,5 miliarde dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Uniunea Europeana grupului aeronautic Airbus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Hotararea…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a autorizat miercuri Washingtonul sa impuna sancțiuni anuale de aproape 7,5 miliarde de dolari pentru bunuri și servicii europene, ca represalii pentru ajutoarele acordate Airbus, scrie AFP.Este cea mai aspra sancțiune impusa vreodata de OMC. Statele Unite…

- Statele Unite au obtinut aprobarea de a impune tarife vamale suplimentare ce ar urma sa se aplice unor importuri de bunuri din Uniunea Europeana cu o valoare comerciala anuala de aproximativ 7,5 miliarde dolari pentru ceea ce Washingtonul considera a fi subventii legale acordate de Uniunea Europeana…

- Presedintele Donald Trump amana pana pe 15 octombrie cresterea tarifelor vamale aplicabile unor bunuri importate din China in valoare de 250 miliarde de dolari "ca semn de bunavointa", in contextul in care negociatorii americani si chinezi reiau discutiile la inceputul lunii octombrie. China…

- Președintele chinez Xi Jinping și-a exprimat neîncrederea fața de președintele american Donald Trump, în timpul întrevederii sale cu prim ministrul japonez Shinzo Abe, în iunie, iar razboiul comercial dintre cele doua economii continua și în prezent, scrie Japan Today.…

- Biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite a reconfirmat miercuri planurile presedintelui Donald Trump de a impune un tarif suplimentar de 5% pentru o lista de importuri din China in valoare de 300 de miliarde de dolari, care urmau sa fie supuse unor tarife de 10%, incepand din 1 septembrie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7251 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de valoarea atinsa vineri, respectiv 4.7216 lei. Preţul gramului de aur a crescut de la 205.4478 lei la 208.6733 lei. Acesta este un nou nivel record, depăşind preţul…