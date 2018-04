Anticoruptie? Unde-s banii? Ne-am lamurit, asadar. Nutica Udrea nu se mai intoarce. In fond, de ce sa mai vina acasa? Romania nu mai prezinta interes pentru ea. Mai mult, Justitia de aici s-a si obraznicit. Vrea s-o condamne neaparat, vrea sa o trimita la puscarie. Nu pentru ca ar fi facut ceva, ci pentru ca asa e ordinul. […] Anticoruptie? Unde-s banii? is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 40% din contractele de achizitii publice din Romania sunt date fara licitatie. Procentul apare intr-un raport al Comisiei Europene si este urias. Ne arata cat de opac este sistemul, cum, se invart banii in cerc restrans, cum se rasplatesc clientii politici si in ultima instanta cum sunt sifonati banii…

- Romania va avea o harta interactiva a atractiilor turistice, realizata de Ministerul Turismului, a anunțat ministrul de resort, Bogdan Trif. „Vrem sa ne extindem in mediul online. Suntem in tratative sa avem o harta interactiva digitala pe site-ul nostru care, atunci cand intri pe Tulcea, de exemplu,…

- Actorul Razvan Vasilescu urca pe scena teatrului din Sectorul 3, in piesa ”Era Ok și la 60”. ” Este vorba despre un spectacol de stand up comedy, un one man show maraton in care Razvan Vasilescu imbina texte ale celor mai importanti autori contemporani de comedie cu fragmente emotionante din viata sa.…

- Te intrebi daca se indreapta spre tine abundenta financiara sau ce domenii ale vietii o influenteaza in cazul zodiei tale? Iata ce indica configuratia astrala despre casa banilor pentru fiecare zodie pentru saptamana curenta 19-25 martie 2018 in horoscopul saptamanal despre banii tai cei de…

- Un anumit tip de cereale comercializate in Romania a fost retras de pe rafturile magazinelor, dupa ce, in urma verificarilor facute de firma producatoare, intr-o proba a fost depistata salmonella, anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara. Institutia a postat pe site un comunicat al firmei austriece,…

- Pensia speciala este un venit care se ofera anumitor categorii profesionale, dincolo de principiul contributivitații. Adica exista persoane care iau mai mult decat au contribuit la fondul de pensii in viața lor. Pe de alta parte, cei care iau pensii normale au o limitare dincolo de care nu au cum sa…

- Dupa ce a militat ani intregi pentru o ”Romanie curata”, presedinta SAR constata acum ca Romania s-a curatat de tot. Alina Mungiu Pippidi pare sa fi luat o pauza de la vanatoarea de ”penali” si asta pentru a ne avertiza ca ne aruncam singuri in aer prezentandu-ne in exterior mai rau decat santem si…

- Ministerul Educatiei a publicat lista elevilor care vor primi spirjin financiar, in anul scolar 2017-2018, in cadrul Programului national de protectie sociala „Bani de liceu”. Suma alocata pentru fiecare elev este 180 de lei pe luna, iar cei care beneficiaza de ea trebuie sa indeplineasca anumite conditii.…