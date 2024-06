Anticorupție și talente de combinagii etalate printre frapiere 1. Campionatul Mondial din Spania 1982. RFG – Austria 1-0. Acesta este scorul care ar fi ajutat ambele echipe sa se califice. Și acesta a fost rezultatul de la sfarșitul meciului. Fotbaliștii s-au ințeles, pe teren, din priviri. 80 de minute au plimbat mingea fara sa se aproprie de careurile adverse. Germania și Austria sunt […] The post Anticorupție și talente de combinagii etalate printre frapiere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

