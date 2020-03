Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori a anuntat ca un vaccin anti-coronavirus este aproape de a fi gata pentru testele finale, a informat dailymail.co.uk.Cercetatorii au declarat pentru Daily Express ca au testat cu succes vaccinul la șoareci și spera ca incercarile pe oameni ar putea incepe pana in iunie, conform…

- Oamenii de stiinta din China care studiaza originea epidemiei virale au anuntat descoperirea a doua tipuri principale de coronavirus care pot provoca infectii, informeaza miercuri Reuters, citata de Agerpres.Cercetatorii, de la Facultatea Stiintele Vietii a Universitatii Beijing si de la Institutul…

- Autoritațile au facut analize la 13 persoane care au intrat in contact cu italianul infectat cu coronavirus, insurat cu o femeie din județul Gorj. Toate cele 13 probe trimise la Institutul Matei Balș au fost negative. Alte 19 persoane sunt vizate de ancheta epidemiologica. Prefectul…

- In premiera mondiala, oamenii de știința au descoperit un nou tip de antibiotic folosind inteligența artificiala (AI), conform BBC. Descoperirea a fost declarata de experți ca un avans major in lupta impotriva problemei tot mai mari a rezistenței la medicamente. Un algoritm puternic a fost utilizat…

- Pangolinul, mic mamifer pe cale de disparitie, ar putea fi animalul care a transmis noul coronavirus mortal la om, au indicat vineri cercetatorii chinezi, citati de agentiile de presa Reuters si AFP.

- Arme, muniții și obiecte confecționate artizanal din polimer pentru intrebuințarea drogurilor. Asta au descoperit oamenii legii la domiciliul unui barbat de 55 de ani, din Vulcanești. Perchezitiile au avut loc ieri, in data de 30 ianuarie.

- Oamenii de știința din Australia au devenit primii care au recreat noul tip de coronavirus in afara Chinei și au informat ca aceasta este „o reușita semnificativa” in lupta impotriva virusului, informeaza BBC.Descoperirea va fi comunicata Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in speranța…

- Oamenii de stiinta sustin ca au reusit sa inteleaga de ce oamenii imbatranesc in mod diferit. In cazul unor oameni, inima ramane puternica si dincolo de varsta de 60 de ani, insa incep sa aiba probleme cu rinichii. Altii pot avea rinichii la fel ca la 30 de ani insa cad victime constant infectiilor.…