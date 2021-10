Stiri pe aceeasi tema

- „Simpla trecere prin boala fara dublarea de vaccin nu ofera o garantie in acest sens. Pacienti care au trecut prin boala pot face un al doilea episod in lipsa unui vaccin poate chiar mai sever, nu putem sa garantam niciodata ca va fi o forma mai putin severa chiar si acesta al doilea episod care apare…

- HOTARARE privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19 pentru gestionarea pacienților cu forme severe sau grave de boala transferați in strainatate de statul roman HOTARARE privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19…

- Patru spitale din Alba primesc anticorpi monoclonali pentru tratarea pacienților cu forme incipiente de COVID-19 Spitalelor Municipal Sebeș, Orașenesc Abrud, Municipal Blaj și Județean de Urgența Alba Iulia le-au fost repartizate in total 60 de tratamente cu anticorpi monoclonali neutralizați pentru…

- CNCAV mai subliniaza ca un roman a murit la fiecare 8 minute in ultimele 24 de ore, tot din cauza COVID-19 (184 de pacienți decedați).”Din cei 184 de pacienți decedați, 170 erau nevaccinați (92%). 1.412 persoane sunt internate la ATI, din care 20 sunt minori.11.328 de persoane sunt internate pe secții,…

- Ministerul Sanatatii prezinta situatia aprovizionarii spitalelor cu medicamentul Tocilizumab, care se utilizeaza in tratarea pacientilor cu forme severe de COVID-19. In perioada urmatoare, vor fi furnizate, gratuit, 2.000 flacoane de Tocilizumab de 400 mg/fl si 6.436 flacoane de 80 mg/fl spitalelor…

- "Se adevereste ceea ce ne-a venit ca si ecou din SUA: tulpina da forme fluctuante din punct de vedere clinic, uneori chiar grave la copii. Ne amintim, tulpina mama nu dadea forme grave la copii, erau asiptomatici", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, Carmen Dorobat, medic infectionist."Trebuie…