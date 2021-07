Stiri pe aceeasi tema

- Anticorpii dobanditi in urma infectarii cu noul coronavirus dureaza ”cel putin” noua luni, conform Imperial College London si Universitatii din Padova, informeaza DPA marti, potrivit Știrile TVR. Nivelurile de anticorpi ”se mentin ridicate”, indiferent daca persoana infectata a dezvoltat sau nu simptome…

- Anticorpii dezvoltați in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2 persista in organism cel puțin 8 luni in majoritatea cazurilor, arata un studiu realizat de spitalul San Raffaele dn Milano si de Institutul Su...

