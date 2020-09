Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Supraveghere Sanitara (ANVISA) din Brazilia a informat miercuri ca vaccinul impotriva noului coronavirus dezvoltat de laboratorul AstraZeneca, a carui testare a fost suspendata temporar, nu a produs "efecte adverse grave" in cazul pacientilor testati

- Un vaccin anti-Covid-19 dezvoltat și testat in Rusia a generat anticorpi la zeci de subiecți studiați și, in timp ce vaccinul a cauzat adesea efecte secundare, cum ar fi febra, acele reacții adverse au fost in mare parte ușoare, potrivit datelor publicate vineri in revista medicala The Lancet, scrie…

- Un gel dezinfectant cu reactii adverse neasteptate a patruns pe piata din Romania, iar specialistii ne recomanda sa fim atenti la ce produse folosim in aceasta epidemie de coronavirus. Atentie la gelul dezinfectat pe care il folositi pentru maini! Unele produse de acest tip fabricate la noi in tara…

- Apar primele informații despre vaccinarea in masa imptoriva Covid-19, dar specialiștii din Romania trag un semnal de alarma! Virgul Musta, șeful secției de boli infecțioase Spitalul "Victor Babeș" din Timișoara, explica ce riscuri exista in prezent.

- Bogdan Chiorean este preot, dar si medic. Acesta conduce un centru ce ingrijiri paliative pentru bolnavi in faza terminala in Cluj-Napoca. „Eu nu pot sa-mi imaginez ca la ora actuala, dupa atatea luni și atatea probleme cate a creat la toate nivelurile societații acest coronavirus, inca mai…