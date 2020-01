Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu, insotit de purtatorul de cuvant Varujan Vosganian si secretarul general Daniel Chitoiu, a prezentat luni premierului Ludovic Orban, ministrului de finante Florin Citu si ministrului transporturilor Lucian Bode, amendamentele depuse de ALDE la proiectul de buget…

- Calin Popescu Tariceanu vine cu critici dure cu privire la lista miniștrilor lui Ludovic Orban, asta dupa ce a declarat public ca va susține in Parlament noul guvern. Președintele ALDE susține ca este greșita...

- Calin Popescu Tariceanu vine cu critici dure cu privire la lista miniștrilor lui Ludovic Orban, asta dupa ce a declarat public ca va susține in Parlament noul guvern. Președintele ALDE susține ca este...

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care a anunțat deja public ca va susține in Parlament guvernul liberal, lanseaza un val de critici la adresa echipei lui Ludovic Orban. Tariceanu considera ca in acest Guvern sunt prea puține femei și, totodata, este greșita numirea lui Nicolae Ciuca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, dupa discutiile cu premierul desemnat, Ludovic Orban, ca formatiunea va sustine Guvernul propus de acesta, care trebuie sa fie monocolor. El a spus ca s-au finalizat discutiile privind cele 12 conditii si cerinte pe care ALDE le-a formulat.…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la TVR, ca, in cadrul negocierilor cu PNL pentru formarea noului guvern s-a discutat și des SIIJ. Fostul șef al Senatului spune ca lucrurile sunt destul de clare cu secția speciala și ca nu s-a discutat desființarea acesteia. El l-a avertizat…

- Victorie de etapa pentru premierul desemnat, Ludovic Orban. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, lasa sa se ințeleaga ca va susține guvernul Orban. In schimb, parlamentarii PMP au ieșit suparați de la negocieri. Liderul PNL continua discuțiile pentru formarea noului executiv.

- "Partidul Național Liberal a inaintat un proiect de lege in Parlament pentru desființarea Secției Speciale. Este in curs de dezbatere și normal ca Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege. ALDE are posibilitatea sa voteze la orice fel de proiect de lege, sa voteze așa cum se poziționeaza…