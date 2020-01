Stiri pe aceeasi tema

- Autor: ANDO [] Galerie: View the full image Baiatul bun și baiatul rau View the full image Baiatul bun și baiatul rau Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [] Galerie: View the full image Parteneriatul strategic View the full image Parteneriatul strategic Topic: Politica nationala Politica internationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [] Galerie: View the full image Proba de aruncare a pardesiului View the full image Proba de aruncare a pardesiului Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: ANDO [RO, Schengen] Galerie: View the full image Rotativa romaneasca View the full image Rotativa romaneasca Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: Stelian ȚURLEA Cu puțin inaintea implinirii a trei decenii de la evenimentele din decembrie 1989, Editura Tritonic publica ediția a doua a romanului „Iubire in decembrie ’89” de Stelian Țurlea, roman aparut in 2002 și nominalizat atunci pentru Premiile AER. Actuala ediție cuprinde și un dosar…

- Autor: Stelian ȚURLEA Paul Irvin „Pappy” Gunn (1899 – 1957) a fost un aviator american celebru pentru acțiunile sale din cel de-al Doilea Razboi Mondial și multe fapte de eroism. Inițial pilot de linie in Filipine, a zburat, dupa inceperea razboiului, in misiuni voluntare in spațiul aerian ostil,…

- Autor: ANDO [] Galerie: View the full image Codul manierelor prezidențiale View the full image Codul manierelor prezidențiale Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei

- Autor: Stelian ȚURLEA In anul 2004, la 80 de ani de la moartea lui Franz Kafka, Jordi Sierra i Fabra (spaniol nascut la Barcelaona in 1947, autor a peste 400 de titluri, incununat cu numeroase premii) a scris aceasta poveste fermecatoare. Intr-o dimineața insorita, in timp ce se plimba prin Parcul…