Anticiclonul Cerberus provoacă temperaturi de peste 40 de grade în Europa Anticiclonul Cerberus este un val de caldura venit din deșertul Sahara. Acesta a ajuns și in Europa, repsectiv in Romania. Fenomenul meteorologic cauzeaza tempereturi de peste 40 de grade Celsius și un aer uscat, iar cele mai afectate țari sunt Turcia, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. Zonele cu cele mai mari probleme cauzate de anticiclon, in momentul actual, sunt Sardinia și Sicilia, unde meteorologii anunța ca se așteapta ca temteraturile sa urce și pana la 47-48 de grade Celsius. In ceea ce privește țarile europene, cele mai afectate sunt Spania și Grecia, unde sunt așteptate temperaturi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

