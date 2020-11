Antibioticul natural al toamnei. Toți românii trebuie să îl consume crud sau în mâncare Multa lume s-a intrebat daca hreanul este un antibiotic natural, sau daca poate elimina bacteriile din corpul nostru. Se știe ca substanțele chimice din hreanul crud acționeaza ca un antibiotic natural. A cunoaște acest condiment vindecator și aplicațiile sale medicinale poate fi benefic pentru sanatatea dumneavoastra. Hreanul este un antibiotic natural In germana, se numește” […] The post Antibioticul natural al toamnei. Toți romanii trebuie sa il consume crud sau in mancare appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii și-au schimbat puțin dieta zilnica in contextul pandemiei și au adaugat mai multe surse de vitamine in alimentație. Ce fructe au preferat in timpul crizei sanitare? Ce beneficii miraculoase au acestea? Fructele preferate de romani in timpul pandemiei? Majoritatea oamenilor au avut grija și la…

- Romanii arunca 5 milioane de tone de mancare pe an, potrivit unui document al Autoritații pentru Siguranta Alimentelor din Ungaria, care face o comparație intre țara vecina și alte țari. 89 de milioane de tone de alimente care ajung la gunoi in toata Europa. Situația este confirmata și de autoritațile…

- 4 din 5 romani arunca mancare la gunoi. Principalii responsabili de fenomenul risipei alimentare sunt consumatorii si restaurantele, arata un studiu recent. Pandemia de COVID-19 a schimbat obiceiurile de cumparare, dar nu și atitudinea oamenilor fața de alimente.

- Este sezonul lor, asa ca trebuie sa profitam cat mai mult de ele. Un adevarat deliciu al toamnei, perele sunt fructele care distrug virusii. Iata de ce trebuie consumate de toti romanii, insa cu precautie! Fructele de sezon care distrug virușii „Darul zeilor”, asa cum le numea Homer, parele sunt printe…

- Ce alimente te ajuta la inceputul sezonului rece? Consuma lucrurile potrivite pentru un organism sanatos și pentru a invinge oboseala. Iata care sunt alimentele care ar trebui sa se afle in meniul tau zilnic. Alimente care inving oboseala. Care sunt primii pași cand vine vorba de nutriți in sezonul…

- Mulți oameni sunt extrem de pofticioși, iar asta ii impiedica mult sa aiba o silueta de invidiat sau cel puțin un stil alimentar echilibrat. Ce trebuie sa consumi pentru a te satura? Acesta te face sa-ți tai pofta de mancare. Ce aliment te face sa-ți taie pofta de mancare? Cei mai mulți incearca sa…

- Ce alimente te ajuta sa scapi de pofta de dulce? Gurmanzii care doresc sa fie mai atenți la alimentație ar trebui sa știe asta. Sunt cateva gustari pe care le poți manca fara probleme pana la orele 19:00. Ce alimente iți taie pofta de dulce? Oricat ai ține o dieta, pofticioșii au in minte exact […]…

- In contextul actual al pandemiei noului coronavirus, cand siguranta a ajuns sa constituie factorul determinant adeseori in alegerea vacantei, majoritatea familiilor tind sa opteze pentru hotelurile all-inclusive. Astfel, turistii aleg resorturile cu multe piscine si cred ca riscul de a se infecta pe…