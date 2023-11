Antibioticele pentru infecțiile copilăriei nu mai sunt eficiente Multe dintre antibioticele folosite pentru infecțiile comune ale copilariei nu mai sunt eficiente, avertizeaza specialiștii in sanatate, conform studyfinds.com . In plus, chiar daca antibioticele trebuie administrate doar atunci cand este confirmata infecția bacteriana, mulți medici și parinți aleg sa administreze copiilor antibiotice chiar și pentru viroze – anul trecut, in Romania, consumul de antibiotice pentru copii a crescut cu 50%. Cu cat consumul crește, cu atat antibiticele devin mai ineficiente atunci cand chiar este necesara administrarea lor. Organizația Mondiala a Sanatații a inclus… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu a constatat ca medicamentele pentru tratarea infecțiilor comune la copii și bebeluși nu mai sunt eficiente in mari parți ale lumii, din cauza ratelor ridicate de rezistența la antibiotice, relateaza 360medical. Studiul condus de Universitatea din Sydney a constatat ca multe dintre antibioticele…

- Comisia Europeana a anunțat propunerile sale pentru Romania in domeniul combaterii consumului de droguri. Printre acestea, Agenția Naționala Antidrog din cadrul MAI este considerata „depașita de situație”, astfel ca se propune reorganizarea instituției in subordinea ministerului Sanatații. In plus,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat luni, la Universitatea de Vest Timisoara (UVT), ca nu se poate da o nota intregului sistem de invatamant preuniversitar din Romania, dar poate fi evaluata fiecare scoala si imbunatatita pregatirea, ea adaugand ca prin Planul

- Deși autoritațile sanitare au intrat deja in alerta, se pare ca varianta Covid 2023 este supraapreciata. Iar cifrele, cel puțin in Romania, par sa susțina afirmația. O investigatie a dovezilor stiintifice si a studiilor epidemiologice existente privind sindromul de COVID persistent concluzioneaza ca…

- Aceasta maladie reprezinta cea mai frecventa forma de demența Un numar de 7.920 de cazuri noi de imbolnavire cu Alzheimer au fost raportate, in 2022, de catre medicii de familie, a informat Institutul National de Sanatate Publica, potrivit caruia aceasta maladie reprezinta cea mai frecventa forma de…

- Cometa Nishimura, descoperita in august 2023 de fotograful japonez Hideo Nishimura, se va afla la cea mai mica distanta fata de Terra in acest weekend. A fost fotografiata pe cerul Romania, iar din Australia se va vedea cel mai bine.

- Ministrul de Interne Catalin Predoiu a anunțat ca se ia in calcul, din aceasta toamna, testarea elevilor antidrog in școli. Masura propusa vine dupa accidentul din stațiunea 2 Mai in care un adolescent de 19 ani sub influența substanțelor a intrat cu mașina intr-un grup de pietoni, dintre care doi au…

- Trotinetele electrice Bolt sunt folosite de utilizatori in 40% din timp pentru a se deplasa pe distanțe scurte, de la sau pana la stațiile mijloacelor de transport in comun, arata un studiu realizat de companie in 17 țari europene, inclusiv in Romania. Ponderea de utilizare a trotinetelor Bolt in Romania…