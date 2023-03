Antibioticele nu se vor mai elibera cu rețetă simplă (Proiect) Intrucat Romania este pe locul intai in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, ministrul Sanatații a declarat ca ia in calcul ca aceste medicamente sa nu mai poata fi eliberate nici macar pe baza de prescripție simpla. ”Prescrierea de antibiotice trebuie sa fie potrivita cu boala, in sensul ca antibiotice de rezerva nu trebuie prescrise ca antibiotice de prima intentie. (…) Eliberarea antibioticelor din farmacie trebuie facuta strict pe reteta. Ne gandim foarte serios sa reglementam astfel incat antibioticele sa nu mai poata sa fi eventual eliberate nici macar pe baza de reteta simpla.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai recente date, țara noastra este printre primele locuri in Uniunea Europeana in ceea ce privește consumul de antibiotice, iar acest lucru duce inclusiv la creșterea rezistenței unor bacterii mortale. Asta se vede in spitale, acolo unde fenomenul infecțiilor nosocomiale nu poate fi…

- Rafila a subliniat, totodata, ca infectiile asociate asistentei medicale provocate de bacteriile multirezistente pun vietile in pericol.„Romania este de multi ani pe primele locuri in ceea ce priveste consumul de antibiotice si circulatia bacteriilor multirezistente. Tarile care consuma rational, as…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila susține ca se gandeste „foarte serios” la o reglementare potrivit careia antibioticele sa nu mai poata fi eliberate „eventual nici macar pe baza de reteta simpla”, relateaza Agerpres . Antibioticele ar putea sa nu mai poata fi luate din farmacii nici cu rețeta simpla.…

- Antibioticele ar putea sa nu mai poata fi luate din farmacii nici cu rețeta simpla, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Prin aceasta masura, autoritațile vor sa stopeze deja un fenomen larg raspandit in Romania - consumul de antibiotice dupa ureche.

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat ca ia in calcul varianta ca antibioticele sa nu mai fie eliberate nici macar pe baza de rețeta simpla. Asta in contextul in care Romania se situeaza pe primul loc in Europa la consumul de astfel de medicamente. In noiembrie anul trecut, Rafila afirma…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat ca ia in calcul varianta ca antibioticele sa nu mai fie eliberate nici macar pe baza de rețeta simpla. Asta in contextul in care Romania se situeaza pe primul loc in Europa la consumul de astfel de medicamente. In noiembrie anul trecut, Rafila afirma…

- In urmatoarele cel mult doua luni, subvarianta XBB.1.5, considereata extrem de contagioasa, va fi dominanta in Europa, anunța Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), precizeaza AFP. Potrivit ECDC, riscul este ”moderat pana la ridicat” in cazul persoanelor vulnerabile, respectiv cele…