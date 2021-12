Antibiotice, o poveste românească de succes 11 decembrie 1955 – 11 decembrie 2021 Antibiotice, o poveste romaneasca de succes Astazi, compania Antibiotice sarbatorește 66 de ani de existența și nașterea tradiției fabricației de medicamente antiinfecțioase, in Romania. Cu fiecare nou produs, cu fiecare molecula, a crescut și a scris istoria unei povești de succes despre sanatate și devotament, care a insoțit romanii, de la primii pași in viața, pana la varsta senioratului. La ceas aniversar, gandul nostru se indreapta cu recunoștința catre angajații noștri și partenerii de drum – medici, farmaciști, parteneri de business și colaboratori – care ne sunt mereu alaturi și ne sprijina… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

