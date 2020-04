Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice Iasi anunta ca, pana la sfarsitul lunii aprilie, va livra catre farmaciile si spitalele din Romania, Paracetamol si Novocalmin (metamizol sodic). Decizia de a relua productia pentru aceste medicamente a fost luata, pe langa alte masuri asumate de companie, pentru a sustine sistemul de sanatate…

- Paracetamolul și Novocalminul vor fi produse din nou la Antibiotice Iași, in regim de urgența, pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Medicamentele sunt recomandate in cazurile ușoare de infecție cu COVID-19 și au devenit foarte cerute pe piața. Primele produse de la fabrica din Iași vor ajunge…

- Antibiotice Iasi a reluat fabricarea acestor produse in regim de urgenta, in contextul in care atat Paracetamolul, cat si Metamizolul sodic (medicament care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala, alternativa terapeutica pentru Paracetamol), au fost incluse in cele mai multe din ghidurile nationale…

- Institutul National de Boli Infectioase „Matei Bals”din Bucuresti, principalul pol pentru tratarea persoanelor infectate cu COVID-19, va primi din partea Antibiotice Iasi suma de 250.000 lei, alti 50.000 lei fiind donati Institutului Regional de Oncologie, informeaza Agerpres. „In acest context pandemic…

- In perioada 12 - 16 martie a.c., la solicitarea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta adresata Ministerului Apararii Nationale, specialistii Laboratorului infectii respiratorii virale din Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", au efectuat teste…

- Rectificarea bugetara are rolul de a pune la dispoziție autoritaților sanitare și a celor insarcinate cu ordinea publica toate fondurile necesare pentru lupta impotriva epidemiei de coronavirus.E de așteptat ca odata cu rectificarea Guvernul sa aprobe și modificarea unor ținte macroeconomice, mai ales…

- La conferința de presa dupa ședința Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, miniștrii Sanatatii, Afacerilor Interne și Transporturilor, alaturi de seful DSU și managerul au anunțate noi masuri de prevenire și control a infecției cu COVID-19 și au cerut populației sa se informeze doar…

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.