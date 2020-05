Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul roman de medicamente Antibiotice Iasi a afisat un profit net in crestere cu 25% dupa primele trei luni din acest an, la 4,08 milioane de lei, datorita facilitatii fiscale de scutire de impozit pentru profitul investit in echipamente tehnologice, se arata intr-un comunicat al companiei remis…

- Producatorul de anvelope Michelin reia progresiv productia la fabrica de cord metalic de la Zalau, uzina de anvelope din aceeasi localitate si cea de la Floresti ramanand deocamdata inchise.Compania a oprit productia in toate cele trei fabrici din Romania la finalul lunii martie, mai exact…

- Antibiotice Iasi reia in regim de urgența productia de Paracetamol si Novocalmin, medicamente care dau rezultate și in tratamentul COVID-19 Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a anuntat marti ca reia productia de Paracetamol si Novocalmin in regim de urgenta si ca pana la sfarsitul lunii aprilie…

- Antibiotice Iasi a cerut aviz pentru a incepe productia a doua tipuri de biocide, iar OMV Petrom va solicita la randul sau aviz saptamana viitoare, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu."Vestea buna este ca un alt mare producator roman, Antibiotice…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri estimata de 5,08 miliarde lei, in crestere cu 1,52%, de la 5 miliarde lei in 2018, in timp ce productia de gaze naturale a fost de 5,27 miliarde metri cubi, cu 56,4 milioane…

- Producatorul roman de medicamente Biofarm (simbol bursier BIO) a raportat anul trecut un profit de 50,8 milioane lei, in crestere cu 32%, de la 38,42 milioane lei in 2018, potrivit rezultatelor trasmise Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit news.ro.Veniturile din vanzari au crescut cu…