Antibiotice Iaşi a înregistrat în 2019 venituri din vânzări cu 7% mai mari Antibiotice Iasi a incheiat 2019 cu venituri din vanzari in valoare de 389,71 milioane lei, cu 7% mai mari raportat la valoarea inregistrata in anul anterior, iar profitul inainte de impozitare s-a situat la 35,2 milioane lei, mentinandu-se la nivelul celui din 2018, potrivit unui comunicat al companiei, remis miercuri AGERPRES. „Acest rezultat exprima efortul sustinut de gestionare a cheltuielilor, in conditiile in care valoarea taxei clawback a crescut cu 15% fata de anul anterior ajungand la valoarea de 42,2 milioane lei. Profitul brut si taxa clawback aferente anului 2019 au fost in valoare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Antibiotice Iasi a incheiat 2019 cu venituri din vanzari in valoare de 389,71 milioane lei, cu 7% mai mari raportat la valoarea inregistrata in anul anterior, iar profitul inainte de impozitare s-a situat la 35,2 milioane lei, mentinandu-se la nivelul celui din 2018, potrivit unui comunicat al companiei,…

