Vineri, 17 decembrie 2021, intr-o atmosfera de sarbatoare, copiii salariaților de la Antibiotice l-au intampinat cu multa bucurie pe Moș Craciun, in Parcul Prieteniei, aflat in imediata vecinatate a companiei. “In acest an ne-am propus sa aducem magia sarbatorilor de iarna și sa o impartașim impreuna cu ai noștri colegi și membri ai comunitații, in spațiul frumos amenajat din Parcul Prieteniei. Dupa o perioada indelungata in care am renunțat la bucuria intalnirilor, ne-am dorit sa oferim colegilor noștri și copiilor acestora, in preajma sarbatorii Craciunului, un eveniment in aer liber care sa…