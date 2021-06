Stiri pe aceeasi tema

- Folkistul Victor Socaciu a fost internat in spital, fiind diagnosticat cu COVID-19, a declarat, pentru Agerpres, Ducu Bertzi. The post Cantarețul Victor Socaciu, internat in spital cu Covid-19, in stare grava appeared first on Renasterea banateana .

- Nascut in Coțușca, județul Botoșani, fost profesor, primar și ambasador, a avut o indelungata activitate politica. Era internat in spital in stare grava, dupa ce a fost infectat cu covid.

- Momente de cumpana in familia lui Nelu Ploieșteanu. Lautarul se afla in stare grava in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Floreasca, iar soția lui a ajuns și ea la spital.

- Fostul primar al Iasului, Constantin Simirad, este internat la Spitalul de Neurochirurgie, medicii confirmand ca acesta prezinta infectie COVID-19 și ca este intr-o stare grava. Constantin Simirad a detinut timp de trei mandate functia de edil al municipiului, iar in noiembrie 2003 a fost numit Ambasador…

- Presedintele Tanzaniei, John Magufuli, unul dintre cei mai vocali lideri africani care si-au manifestat scepticismul fata de coronavirus, a murit la varsta de 61 de ani. Cauza oficiala a decesului a fost „insuficienta cardiaca", conform unui anunt facut de vicepresedintele tarii, informeaza AP News…

- Secțiile de Terapie Intensiva pentru pacienții cu COVID-19 din spitalele clujene sunt la un pas de blocaj, dupa ce aproape toate locurile sunt ocupate, iar pacienții ajung la spital deja cu forme severe sau foarte severe.