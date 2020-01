ANTI-FLAG la Bucuresti: Program si Reguli de acces ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. In deschidere vor urca pe scena E.M.I.L. PROGRAM OPEN DOORS 19:00 E.M.I.L. 20:00-20:30 ANTI-FLAG 21:00-22:30 REGULI DE ACCES SI INFORMATII UTILE Este interzis in zona de concert: – accesul cu arme sau obiecte periculoase – accesul cu alcool sau alte bauturi si alimente din exteriorul salii de concert. – accesul cu materiale inflamabile, canistre pe gaz sau masini de gatit de orice fel – aparate foto profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil) – aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale. Biletele… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 8 februarie 2020, la Arenele Romane din București (cort incalzit), cei de la The Mono Jacks vor lansa noul lor album de studio intitulat Gloria! Formații invitate – byron și Rockabella. Accesul publicului in incinta Arenelor Romane se va face incepand cu ora 19:00. Biletele de intrare se gasesc…

- Feroezii de la TYR revin la Bucuresti pe 11 decembrie in Club Quantic din Bucuresti. In deschidere vor urca pe scena Evolucija. PROGRAM OPEN DOORS 19:00 Evolucija 20:45-21:15 TYR 21:30-23:00 REGULI DE ACCES SI INFORMATII UTILE Este interzis in zona de concert: – accesul cu arme sau obiecte periculoase…

- Feroezii de la TYR revin la Bucuresti pe 11 decembrie in Club Quantic din Bucuresti. Probabil cea mai exotica aparitie a scenei folk/viking, TYR a luat nastere in 1998, pe vremea cand membrii trupei aveau doar 17 ani. Muzica formatiei este puternic inspirata de mitologia nordica, muzica traditionala…

- Dupa un turneu de promovare a albumului Arhitectul din Babel si Concertul Aniversar 20 de ani, Alternosfera revine la Bucuresti pe 13 decembrie cu un mare concert la Romexpo (Pavilionul A), Postscriptum din Babel. Pentru acest eveniment organizatorii promit o productie speciala, cu sunet de calitate,…

- LEAVES’ EYES (GER) + SIRENIA (NOR) + FOREVER STILL (DEN) + LOST IN GREY (FIN) si ASPHODELIA (IT) canta la Bucuresti pe 10 decembrie in Quantic Club. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Asphodelia 18:30-19:00 Lost in Grey 19:15-19:45 Forever Still 20:00-20:40 Sirenia 20:55-21:45 Leave’s Eyes 22:00-23:00 REGULI…

- Trupa britanica Judas Priest revine in București, pentru un concert programat pe 21 iulie 2020, de la ora 19.00, la Arenele Romane, in cadrul turneului aniversar 50 Heavy Metal Years, potrivit organizatorilor.Primele 200 de bilete din fiecare categorie au preț special și vor fi puse in vanzare…

- ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. Primele 100 de bilete costa doar 99 de lei si se gasesc pe iabilet.ro Anti-Flag vin din Statele Unite si si-au inceput activitatea la finalul anilor ’80. Formatia este un etalon cand vine vorba de implicarea in diverse proiecte si grupuri…

- Pe data de 19 Noiembrie Annihilator se reintoarce in Romania si va urca pe scena din Quantic. In deschiderea formatiei din Canada pe langa formatia Archer Nation va mai urca pe scena si trupa Magnetic. PROGRAM OPEN DOORS 18:45 Magnetic: 19:00-19:30 Archer Nation: 20:00-20:40 ANNIHILATOR: 21:10-22:45…