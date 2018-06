Fostul director de comunicare de la Casa Alba Anthony Scaramucci a declarat luni ca a facut ''agende pline cu greseli'', la aproape un an de cand a fost demis de presedintele american Donald Trump, relateaza dpa. "Am facut cinci agende cu greseli in viata mea si probabil trei dintre ele la Casa Alba", a spus el intr-o conferinta de presa la New York. "Probabil nu trebuia sa ma duc la Washington cu o drujba si o masca de hochei", a adaugat el. Fostul bancher de pe Wall Street a rezistat numai zece zile ca director de comunicare dupa ce l-a inlocuit pe Sean Spicer. In apararea scurtei…