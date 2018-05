Stiri pe aceeasi tema

- Anthony Hopkins a recunoscut cE nu a mai vorbit cu unica lui fiicE de mai bine de 20 de ani. Celebrul actor a acordat un interviu in care a fEcut afirma:ii "ocante, printre care faptul cE nu "tie dacE este bunic "i cE nu-i pasE de legEtura ruptE dintre el "i Abigail Harrison.

- Betty Salam este insarcinata! Puștoaica de 17 ani se pregatește sa devina mama pentru prima oara. Fiica lui Florin Salam vrea sa țina secret faptul ca este gravida, potrivit apropiaților ei. Bruneta se iubește de trei ani cu iubitul ei, Catalin Vișinescu. Cei doi locuiesc impreuna și au planuri mari…

- Parintii si-au supus fiica de 12 ani la chinuri de neimaginat. Cei doi au fost trimisi recent dupa gratii, dupa ce si-au torturat si violat propria fiica. Motivul pe care acestia l-au oferit pentru gesturile lor socante a reusit sa ii lase pana si pe anchetatori fara cuvinte. Acum, parintii fetei de…

- Sunt pregatiri mari in familia lui Florin Salam, pentru ca in vara va avea loc poate cel mai așteptat eveniment din viața manelistului. Fiica lui Salam, Betty, se marita! Salam a acceptat sa vorbeasca pentru prima data despre asta, chiar in prima zi de Paști. „Ne pregatim si pentru cununia fetitei.…

- Andreea Banica a trait prin emoții puternice recent. Și asta pentru ca vedeta a decis sa iși indeparteze alunița pe care o avea pe fața. Intr-un articol postat pe blogul sau, artista a povestit cum a decurs acest episod din viața ei. „Da, celebra mea alunița, fara de care nu-mi imaginam cum o sa fiu.…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Adrian Minune a reactionat imediat si l-a luat peste picior pe individ. Dupa ce a aruncat bancnota de 10 lei pe jos, manelistul a scos din buzunar 500 de euro și s-a prefacut ca-i ofera tanarului, spre stupefacția celor prezenți, scrie Cancan. ADRIAN MINUNE este la pamant. Fiica lui cea mijlocie…