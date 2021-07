Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Americana a Alimentelor si Medicamentelor (FDA) ia in calcul avertizarea populatiei cu privire la faptul ca vaccinul anti-Covid produs de compania Johnson&Johnson poate duce la cresterea riscului aparitiei unei afectiuni neurologice rare, cunoscuta sub numele de sindromul Guillain-Barre…

- Mii de cubanezi au iești în strada duminica, în mai multe orașe, inclusiv Havana și Santiago, scandând ”Libertate” și cerând președintelui Miguel Diaz-Canel sa-și dea demisia, acestea fiind cele mai ample demonstrații anti-guvernamentale de insula condusa de comuniști…

- Pfizer și BioNTech lucreaza la doza de rapel care vizeaza tulpina Delta. Cand vor incepe studiile clinice Pfizer și BioNTech lucreaza la doza de rapel care vizeaza tulpina Delta. Cand vor incepe studiile clinice Companiile Pfizer și BioNTech au anunțat ca dezvolta o doza de rapel Covid-19 care vizeaza…

- Germania a ajuns din urma Statele Unite in ce priveste procentul de populatie vaccinata cu prima doza de vaccin impotriva COVID-19, a anuntat miercuri ministrul sanatatii Jens Spahn, subliniind insa ca, data fiind prezenta variantei Delta mai contagioase a coronavirusului, este importanta mentinerea…

- Statele Unite au administrat pana duminica 323.327.328 de doze de vaccinuri anti-COVID-19 din totalul de 381.282.720 de doze distribuite la nivel national, a anuntat Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din aceasta tara, informeaza Reuters. Cifrele raportate duminica reprezinta o crestere…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 22407 de persoane declarate vindecate de Covid. Prefectura Suceava a informat ca total persoane vaccinate la nivelul județului Suceava este de 66.004, din…

- "Mi-e greu sa ma exprim legat de realitațile din Botoșani. Declarația colegului meu, medicul Paul Șerban, nu pot sa o aprecize daca se impune sau nu (obligativitatea vaccinarii - n.r.). Doar 60-70% la nivel național acoperire vaccinala se va obține cu foarte multe eforturi, dar fara a fi nevoie de obligativitate.…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 2,34, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 2,43. La nivelul judetului, rata este azi 2,21 tot in scadere fața de ieri, cand era 2,28. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Jebel: 7,20. Astazi, conform datelor furnizate…