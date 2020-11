Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a notat, miercuri, ca Diego Maradona, prietenul sau de care se desparte astazi, pleaca prea devreme, dar lasa “o mostenire fara limite”. “Astazi ma despart de un prieten si lumea se desparte de un geniu etern. Unul dintre cei mai buni ai tuturor timpurilor. Un magician inegalabil.…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, l-a felicitat miercuri pe Joe Biden, presedintele-ales al Statelor Unite, potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua, relateaza Reuters. Xi Jinping isi exprima totodata speranta ca Statele Unita sa promoveze o dezvoltare sanatoasa si stabila a relatiilor…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a suferit o leziune musculara la coapsa stanga, in meciul pe care echipa lui, AC Milan, l-a castigat, duminica, in deplasare, cu 3-1, in fata formatiei Napoli. Presa italiana a evocat o perioada de indisponibilitate de o luna pentru golgheterul din Serie…

- Principalul expert american in boli infectioase, Anthony Fauci, a declarat ca nu a avut contacte cu echipa de tranzitie a presedintelui ales Joe Biden si nu vede niciun motiv de a nu mai colabora cu administratia presedintelui in exercitiu, Donald Trump, intr-un moment cand sunt atatea de facut in…

- Donald Trump a amenintat luni ca l-ar putea concedia pe imunologul Anthony Fauci, dupa ce multimea adunata la un miting in Florida i-a strigat ”da-l afara pe Fauci!”, iar el i-a raspuns ”nu spuneti niimanui, dar lasati-ma sa astept un pic pana dupa alegeri”, relateaza AFP.Respectatul imunolog…

- Dupa ce Nicușor Dan a acuzat-o pe Gabriela Firea ca s-a certat cu toate cele 3 guverne ale PSD pentru ca nu o ajuta, premierul Ludovic Orban a confirma și el ca multe dintre problemele Bucureștiului nu pot fi rezolvat de primar, decat daca este sprijinit de guvern. Presedintele PNL a declarat marti…

- Am primit rezultatul NEGATIV al testului Covid 19 efectuat in aceasta dimineata/ ma bucur pentru familia mea, prietenii si toti cei cu care am intrat in contact in aceasta perioada / ma rog ca Dumnezeu sa ne tina sanatosi pe toti! Este insa corect sa fac cateva precizari : 1. Campania…

- ALEGERI LOCALE 2020. "In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide din Romania, care beneficiaza de 52-53% din opțiunile cetațenilor. Noi credem in Nicușor Dan, avem incredere in victoria lui Nicușor Dan, este o victorie fundamentala pentru a readuce Bucureștiul…