- Anthony Fauci, principalul expert american in boli infectioase, a declarat ca nu are niciun fel de colaborare cu echipa de tranziție formata de Joe Biden. Fauci spune ca deocamdata va continua colaborarea cu administratia presedintelui in exercitiu Donald Trump. „Stau in banca mea. Eu nu sunt politician.…

- Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.Presedintele…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- America, unde epidemia se intensifica puternic, a inregistrat 91.290 de cazuri noi de miercuri si pana joi, potrivit unor date preluate joi, la ora locala 20.30 (vineri, 2.30, ora Romaniei) de AFP de la universitate, actualizate in continuu. De asemenea, 1.021 de persoane au murit, in aceeasi…

- Donald Trump si Joe Biden s-au infruntat pe tema gestionarii pandemiei de COVID-19, joi seara, in deschiderea ultimului lor duel televizat, la Nashville, cu 12 zile inainte de scrutin, potrivit AFP si Reuters preluat de agerpres. "Cineva responsabil de atatia morti nu poate ramane presedintele Statelor…

- Alianta Nord-Atlantica ia in considerare organizarea unui summit in martie la Bruxelles pentru a-l intampina pe noul presedinte al SUA daca alegerile americane vor fi castigate de candidatul democrat Joe Biden, afirma diplomati si oficiali, in timp ce o reuniune desfasurata in cazul realegerii liderului…

- Presedinte american Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden vor avea microfoanele intrerupte pe timpul alocat celuilalt candidat in dezbaterea finala de joi, pentru a se evita intreruperile si haosul din prima lor intalnire televizata, a anuntat comisia americana pentru dezbaterile prezidentiale,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca a observat ceea ce el numeste retorica dura anti-Rusia a candidatului democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, dar ca apreciaza drept incurajatoare comentariile acestuia privind controlul asupra armelor, relateaza Reuters. Putin,…