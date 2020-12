Stiri pe aceeasi tema

- Mos Craciun este gata de treaba si va putea aduce in siguranta cadouri copiilor care au fost cuminti, a dat asigurari imunologul Anthony Fauci,"domnul COVID-19" de la Casa Alba, care s-a dus la Polul Nord pentru a-l vaccina pe Mos impotriva noului coronavirus, transmite

- Orice vaccin poate provoca reactii adverse, a declarat miercuri dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase. Declaratia lui a avut loc dupa ce oficialii medicali din statul Alaska au confirmat miercuri ca un lucrator medical a suferit o reactie adversa fata…

- Pretul petrolului iși continua ascensiunea, sustinut de sperantele ca vaccinul COVID-19 va fi disponibil in curand Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de marti in crestere cu aproape 3%, sustinute de sperantele ca in curand va fi disponibil un vaccin pentru COVID-19, care au compensat ingrijorarile…

- "Este posibil sa avem doze pe care sa le putem oferi oamenilor pana la sfarșitul lunii noiembrie, inceputul lunii decembrie. Probabil pana in decembrie", a spus dr. Anthny Fauci, la CNN, el subliniind ca rezultatele testelor vaccinului dezvoltat de Pfizer si BioNTech sunt "extraordinare". Totodata,…

- Epidemiologul-șef din Statele Unite ale Americii, dr. Anthony Fauci, a declarat ca „este timpul ca maștile sa devina obligatorii”, informeaza CNN."Ei bine, daca oamenii nu poarta maști, atunci poate ca ar trebui sa le impunem", a declarat, vineri, Fauci, dupa ce SUA a inregistrat, in 24 de ore, 83.010…

- Epidemiologul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase si cel care indeplineste rolul de consilier al presedintelui Donald Trump in probleme legate de COVID-19, a fost din nou criticat de catre presedintele american, Donald Trump. „Oamenii s-au saturat sa auda…

- Donald Trump, infectat cu Covid-19, s-ar putea confrunta cu o agravare a starii sale de sanatate, la fel ca mulți pacienți care se vindeca de coronavirus, a declarat Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase. "Nu sunt implicat in ingrijirea sa primara.…