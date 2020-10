Van Gogh în carantină

Într-o scrisoare emoționantă, Van Gogh se plânge că stă în carantină după ce a fost forțat să părăsească Casa Galbenă. Noua expoziție de la Muzeul Van Gogh din Amsterdam este o oportunitate unică de a descoperi corespondența lui Vincent Van Gogh. În mod normal, aceasta este ținută departe de ochii...