- Primul expert in boli infecțioase al Statelor Unite ale Americii a anunțat 5 masuri prin care s-ar putea stopa explozia infectarilor cu COVID-19. Iata anunțul facut de celebrul doctor Anthony Fauci!

- PodcasturiMoldova ramane fara oameni: Cine va popula țara noastra? Republica Moldova nu are cum evita soarta unor țari occidentale care au devenit ținta valului de imigranți, susține demograful Valeriu Sainsus. Țara noastra nu va ajunge niciodata depopulata, chiar daca de aici ar pleca toți cetațenii…

- Presedintele american Donald Trump a cerut marti ca la stabilirea cotei de reprezentare a fiecarui stat in Congres sa nu fie luati in calcul strainii care locuiesc ilegal in SUA, transmite AFP. Recensamantul efectuat in Statele Unite o data la zece ani include intreaga populatie de pe…

- TRIST… Cu suferințe groaznice, din cauza unor rani care se cangrenase, Vasilica Crețu, hușeanca al carui caz a fost destul de mediatizat in ultimul an, a decedat. Femeia a fost dusa la Spitalul municipal “Dimitrie Castroian” din Huși, a fost internata in secția de terapie intensiva, insa, dupa ingrijirile…

- Statele Unite nu pot conta pe disponibilitatea unui vaccin sigur si eficace pentru Covid-19, a declarat marti cel mai reputat expert in boli infectioase al guvernului american, Anthony Fauci, care a avertizat ca cresterea zilnica a cazurilor ar putea ajunge de peste doua ori mai rapida daca americanii…

- 214 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate marți. Ceva mai puține decat in ultimele 5 zile, insa a crescut numarul pacienților in stare grava. Președintele asociației de Anestezie și Terapie Intensiva din Romania, Dorel Sandesc, spune ca de vina pentru aceasta- evoluție sunt toți…

- Ministrul britanic al Sanatații s-a aratat ingrijorat de faptul ca protestele de duminica de la Londra impotriva rasismului, dupa moartea lui George Floyd, ar putea provoca o extindere a coronavirusului in Regatul Unit, noteaza CNN. ”Este fara indoiala un risc. Sunt de partea persoanelor care protesteaza…

- Portarul Martin Fraisl a activat in Romania, la FC Botoșani, un an in care, susține, s-a simțit ca in carantina. Intr-un interviu acordat unui post de televiziune austriac a vorbit despre experiența pe care a trait-o in Romania. „In Romania am trait un an in carantina! Am stat numai in hotel și jucam…