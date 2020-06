Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile chineze au testat peste 9,8 milioane din cei 11 milioane de locuitori ai metropolei Wuhan, intre 14 mai si 1 iunie, intr-o campanie masiva derulata in capitala provinciei Hubei. Doar 300 de pozitivi asimptomatici au fost descoperiți in focarul initial al pandemiei de Covid-19, transmite…

- China il acuza pe presedintele american Donald Trump de faptul ca o antreneaza intr-un nou ”Razboi Rece”, in contextul pandemiei covid-19, care a afectat pe de alta parte sfarsitul Ramadanului in lumea musulmana, relateaza AFP.China si Statele Unite - care se afla deja la cutite de doi ani,…

- Statele Unite nu crede in versiunea ca noul coronavirus a evoluat in mod natural. Secretarul american de stat Mike Pompeo a sustinut duminica faptul ca ar exista dovezi semnificative conform carora noul coronavirus provine dintr-un laborator al orasului chinez Wuhan, localitatea de unde s-a declansat…

- In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate miercuri, de la inceputul pandemiei. Sambata se inregistrau 2.010 cazuri, potrivit datelor publicate de Johns Hopkins, actualizate in continuu. Citeste si CORONAVIRUS. 27 de persoane, confirmate cu coronavirus la Spitalul…

- China, tara din care a inceput pandemia de coronavirus, a inceput testarea clinica a unui vaccin, in contextul in care mai multe tari fac eforturi pentru a descoperi un mijloc de a combate agentul patogen, scrie Agerpres. China a inceput prima testare clinica a unui vaccin impotriva noului coronavirus,…

- China a trimis 30 de aparate de ventilare pulmonara, dar si 5.500 de costume de protectie si 400.000 de masti catre Milano.Shanghai-Milano a fost traseul zborului care a dus in Italia 30 de aparate de ventilare pulmonara, 5.500 de costume de protectie, dar si 400.000 de masti, scrie Mediafax. Autoritatile…

- Comisia Nationala de Sanatate din China a publicat un ghid pentru pacientii vindecati de coronavirus in care recomanda autoizolarea la domiciliu pentru 14 zile post-externare, a relatat sambata televiziunea de stat CCTV, citata de EFE. Potrivit ghidului citat, pacientii externati trebuie sa intre in…

- Incet-incet, lucrurile par sa se linișteasca in China, dupa ce marele stat asiatic nu a mai raportat, pentru a treia zi consecutiv, noi cazuri de infecții cu coronavirus, in afara provinciei Hubei.Astfel, in afara orașului Wuhan, din provincia Hubei, care este epicentrul epidemiei cu coronavirus, in…