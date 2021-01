Antenele lui VOICULESCU au câștigat potul cel mare de la guvernul liberal 76 de milioane de lei din bugetul de stat a cheltuit guvernul Orban pentru campania de informare anti-Covid, potrivit unui raspuns pentru G4Media.ro. Campionul absolut al banilor incasați de la guvern e trustul media fondat de Dan Voiculescu, cu 14,7 milioane de lei pentru Antena 1, Antena 3 și Radio Zu. De remarcat ca firma Antena TV Group SA, care a primit 9,3 milioane de lei, a fost condamnata penal pentru șantaj in 2017. An tensionat pentru liberali. Incepe lupta pentru putere și funcții in PNL Urmatorul mare benficiar al sumelor guvernamentale este Kanal D (Dogan Media Inernational SA)… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

