Stiri pe aceeasi tema

- Din grija pentru sanatatea si siguranta clientilor, angajatilor si comunitatilor pe care le deservesc, Enel Energie si Enel Energie Muntenia isi vor suspenda temporar toate activitatile care presupun contactul direct al angajatilor cu publicul in urmatoarea perioada si isi incurajeaza clientii sa utilizeze…

- Pentru a spori siguranta publicului calator, autobuzele sunt dezinfectate cu o substanta avizata de Ministerul Sanatatii, care are un spectru larg de aplicare si are efect bactericid, fungicid si virucid, actionand inclusiv impotriva virusului COVID 19. Pentru a spori siguranta publicului calator si…

- Veranda Mall a adoptat o serie de masuri suplimentare pentru protectia angajatilor si clientilor fata de infectarea cu virusul COVID-19, informeaza reprezentantii centrului comercial intr-un comunicat remis joi. Astfel, Veranda Mall a implementat schimbari in regulamentul de functionare,…

- Presedintele filipinez Rodrigo Duterte urmeaza sa fie testat pentru COVID-19 dupa expunerea la pacienti infectati cu coronavirus, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, in contextul in care mai multi oficiali guvernamentali au inceput sa intre in carantina, potrivit DPA, scrie agerpres.ro. Desi…

- Astfel, cel puțin o data pe ora,in magazinesunt dezinfectatetoate suprafețele des utilizate de clienți și colegișiobiectele de uz comun, precum carucioarele de cumparaturi, coșurile de mana,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Statele Unite vor incepe sa controleze calatorii pentru coronavirus si vor mari productia de masti de protectie si kituri de testare, guvernul dorind sa ii calmeze pe americani, pe fondul raspandirii infectiei la nivel mondial si al declinului accentuat al actiunilor, saptamana trecuta, transmite…

- Ministrul propus la Interne, Marcel Vela este audiat, luni, in comisiile comune de aparare din cele doua Camere, pentru votul de investire al noului Guvern Orban II. Acesta a venit la audiere alaturi de secretarul de stat Traian Berbeceanu. Ministrul interimar, propus pentru un nou mandat la Interne…

- Primarul comunei Barcanesti, Valeriu Lupu, nu este de acord cu montarea separatoarelor de sens pe portiunea Drumului National 1 care tranziteaza localitatea, cerand sa fie luate alte masuri pentru siguranta traficului pe DN1. Edilul comunei invecinate Ploiestiului nu este de acord nici cu iesirea oamenilor…