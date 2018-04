Ionuț Lupescu isi continua in forța, dar si extrem de controversat campania pentru șefia FRF. Dupa ce Liviu Dragnea a dat un semnal clar ca-l susține intr-un interviu GSP , Lupescu s-a dus in teritoriu la oamenii cu drept de vot insoțit de șefii PSD ai Consiliilor Județene . Luni seara, Mihai Gadea i-a dedicat o emisiune intreaga in care laudele au curs, iar intrebarile incomode nici macar nu au fost mimate. La un moment dat, Sir Alex Ferguson a intervenit printr-un videocall in studioul Antena 3: "Am o legatura foarte buna cu Lupescu...”