Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila joaca tare și anunța ca vrea sa se confrunte direct cu Klaus Iohannis. Șefa campaniei PSD la alegerile prezidențiale, Lia Olguța Vasilescu, a transmis dorința Vioricai Dancila intr-o scrisoare adresata lui Dan Motreanu, șeful campaniei PNL. PSD iși dorește doua dezbateri televizate intre…

- Potrivit datelor provizorii furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, dupa numararea voturilor din toate sectiile de votare din Romania, clasamentul este urmatorul: Klaus Iohannis – 36,65% Viorica Dancila – 23,79% Dan Barna – 13,99% Mircea Diaconu – 9,25% In ceea ce priveste rezultatele partiale…

- Declaratie surprinzatare a premieruli Viorica Dancila: ” Dorința PSD e sa intre in opoziție”, a spus Dancila la Antena 3. „Dorința noastra este sa intram in opoziție. Cred ca acest lucru a fost evident și l-am specificat din prima clipa. A trecut moțiunea de cenzura. Cei care au votat moțiunea au dreptul…

- Fostul ministru al justiției, deputatul PSD Florin Iordache, a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac dur la adresa ministrului revocat al justiției, Ana Birchall. “Daca Ana Birchall nu ar fi fost revocata, votam moțiunea”, a spus Florin Iordache, in emisiunea Sinteza Zilei, realizata de Mihai…

- S-a incheiat perioada inscrierilor in cursa electorala pentru alegerile prezidențiale. Zece candidați au ramas in cursa, dupa ce unii au fost respinși, iar alții au renunțat sa iși mai depuna candidatura. Iata liata completa a candidaților pentru Cotroceni: Klaus Iohannis – președintele in exercițiu …

- S-a incheiat perioada inscrierilor in cursa electorala pentru alegerile prezidențiale. Zece candidați au ramas in cursa, dupa ce unii au fost respinși, iar alții au renunțat sa iși mai depuna candidatura. Iata liata completa a candidaților pentru Cotroceni: Klaus Iohannis – președintele in exercițiu …

- Rabinul Comunitatii Originarilor din Romania, Josef Wasserman, a facut, vineri, un apel catre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila sa lase la o parte divergentele si sa ajunga la un consens politic in vederea desemnarii ambasadorului Romaniei in Israel, dupa mai bine de trei ani…

- Guvernul va adopta in perioada imediat urmatoare mai multe ordonanțe de urgența in urma cazului Caracal. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila la Antena 3. “Voi duce un adevarat razboi impotriva criminalitatii organizate, impotriva traficului de persoane”, a declarat premierul. Intrebata…