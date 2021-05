Stiri pe aceeasi tema

- News Hour CNN este un program de știri interne și externe care va avea debutul luni, la ora 18.00. Directorul postului Antena 3, Mihai Gadea, a anunțat ca este vorba de o dubla premiera. “Cei care iubesc secțiunea digitala, pe site-ul www.antena3.ro, va exista o secțiune speciala cu știri de peste tot…

- Dupa exemplul dat de vecinii lor de Paștele Catolic, sarbatorit in Mircurea Ciuc in condiții de pandemie, brașovenii s-au organizat singuri si au pastrat distanta in noaptea de Inviere la catedrala din Piata Sfatului, relateaza Antena 3. Inspirați de dalele de gresie din Piata Sfatului, din Brașov,…

- Primul subiect discutat marți a fost procedura de revocare a miniștrilor, PNL fiind de acord cu solicitarea USR-PLUS de consultare a premierului cu liderii partidelor, atunci cand are in vedere o asemenea masura. NOUL ACORD AL COALIȚIEI DE GUVERNARE Coaliția funcționeaza pe principiul solidaritații…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat, joi, la discutii pe liderii formatiunilor din Coalitiei de guvernare, pentru a media scandalul urias dintre PNL si USRPLUS in urma demiterii ministrului Vlad Voiculescu si a secretarului de stat Andreea Moldovan de catre premierul Florin Citu, au declarat surse…

- Mai mulți protestatari au fost surprinși in zona Piața Unirii in timp ce ies din mulțime și se napustesc cu pumnii și cu picioare intr-o stație de autobuz. Geamurile se fac țandari. Cațiva metri mai incolo fac același lucru cu doua tonomate alimentare pe care apoi le golesc de produse. Filmarea este…

- Fosta soție a șefului Inspecției Sanitare din DSP Gorj care a murit dupa ce aparatul de oxigen din ambulanța cu care era transferat la București, s-a defectat, acuza de crima responsabilii din Sanatate, informeaza Antena 3. “Acum, ca mi-am așezat EROUL intr-o odihna veșnica, cu puterile care mi-au…

- La un an de la debutul pandemiei de COVID in Romania, fostul ministrul al Sanatatii, Nelu Tataru, a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre cum a facut fata presiunii sistemul medical intr-un an plin de provocari: “Stiam ce sistem medical avem, stiam ca nu vom rezista”. “Imi aduc acum aminte de lungile…

- Zeci de elevi și studenți din București, Ilfov și Constanța protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei. Mai mulți elevi din Constanța au ajuns in aceasta dimineața la București pentru a protesta in fața Guvernului, potrivit unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a Asociației Elevilor din Constanța,…