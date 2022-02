Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Ucraina se agraveaza pe zi ce trece. In vreme ce Vladimir Putin și-a gasit un camarad vocal, in persoana lui Xi Jinping, iar americanii trimit parașutiști, vehicule de lupta și avioane in Polonia, ucrainenii, pe de alta parte, se pregatesc pe

- Șeful marinei germane a demisionat sambata dupa ce a fost criticat pentru ca a spus ca președintele rus Vladimir Putin merita respect, iar Kievul nu va recaștiga niciodata Crimeea anexata de la Moscova, informeaza Hotnews . „I-am cerut ministrului Apararii Christine Lambrecht sa ma elibereze de sarcinile…

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…

- Rusia declara din nou ca Ucraina se pregatește de o rezolvare militara a conflictului din Donbass, iar pe teritoriul țarii s-ar afla aproximativ 10 mii de militari NATO. Despre acest lucru a declarat reprezentantul Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, transmite NOI.md cu referire la korrespondent.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat, marti, frustrarea fata de reticenta NATO si a Uniunii Europene cu privire la Ucraina, care cere aderarea pe fondul unei crize cu Moscova, noteaza France Presse, potrivit Agerpres. Acesta a declarat ca nu accepta ideea aderarii „la UE in 30 de…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Presedintele american a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…