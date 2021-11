Antena 3: Cine ar putea fi miniștrii PSD Antena 3 a difuzat, joi seara, o lista cu potențiali miniștri PSD in viitorul Guvern, daca social-democrații formeaza o coaliție cu PNL: Sanatate: Alexandru Rafila Munca: Gabriela Firea Agricultura: Paul Stanescu Transporturi: Sorin Grindeanu Finanțe: Leonardo Badea Economie: Mihai Tudose Vicepremier: Vasile Dincu PSD ar urma sa preia și Apararea. Cu premier PNL, social-democrații vor lua Camera Deputaților, iar la Senat ar putea merge Florin Cițu de la PNL. Potrivit Antena 3, PSD și PNL ar negocia un „proiect de țara pe 7 ani” care conține… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din echipa de negociere fac parte presedintele PNL, Florin Citu, secretarul general al formatiunii, Dan Vilceanu, si cei patru prim vicepresedinti Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan, Lucian Bode si Gheorghe Flutur.In aceasta seara, Florin Citu a sustinut o declaratie de presa. In sedinta BPN al PNL a fost…

- Florin Cițu a fost vazut de jurnaliști, sambata, in timp ce vorbea cu liderul AUR, George Simion, dupa depunerea listei de miniștri la Camera Deputaților și Senat. Premierul demis il insoțea pe premierul desemnat Nicolae Ciuca, cel care a facut și cateva declarații dupa depunerea numelor posibilului…

- Florin Cițu s-a enervat ca Certificatul verde a picat la votul din Senat și a promis ca va analiza cum a decurs procedura, pentru ca ulterior, in Camera Deputaților, proiectul de lege sa fie adoptat din partea PNL. “Am aflat ca desi am votat pentru introducerea certificatului verde in forma in care…

- Social Testare pe banii proprii pentru angajații din sanatate și pompierii care nu sunt vaccinați octombrie 14, 2021 12:36 „Alaturi de alti membri din Guvern – Kelemen Hunor, Cseke Attila si Lucian Bode – am semnat un proiect de lege pe care il vom depune in Parlament. Pe scurt,…

- Dreptul de a ne susține moțiunea de cenzura nu ne va fi incalcat, spune co-președintele AUR George Simion, dupa ce PSD și PNL au boicotat ședința BPR in care urma sa se stabileasca detaliile calendarului moțiunii de cenzura inițiata de AUR ȘI USR PLUS. „Doar noua dintre cei 26 de membri ai BPR au fost…

- Ședința are loc la Guvern, deși, conform protocolului, trebuia sa aiba loc o data la Camera Deputaților, la Ludovic Orban, o data la Senat, la Anca Dragu.Intalnirea are loc in contextul in care mai mulți lideri ai USR-PLUS, dar și liderul PNL, Ludovic Orban, au criticat dosarele lui Florin Cițu din…

- Ședința va avea loc la Guvern, deși, conform protocolului, trebuia sa aiba loc o data la Camera Deputaților, la Ludovic Orban, o data la Senat, la Anca Dragu.Intalnirea se anunța a fi una cu scantei, avand in verere ca mai mulți lideri ai USR-PLUS, dar și liderul PNL, Ludovic Orban, au criticat dosarele…