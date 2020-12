Stiri pe aceeasi tema

- Liderii dreptei au ajuns in sfarsit la un acord in privinta impartirii functiilor din noul Executiv, afirma surse politice pentru Adevarul. Astfel, se contureaza scenariul cu Florin Citu in postul de premier iar Ludovic Orban presedinte al Camerei Deputatilor, in timp ce functia de vicepremier si cea…

- Negocierile dintre PNL și USR-PLUS ar putea lua o cu totul alta turnura, cei de la USR-PLUS fiind dispuși sa cedeze funcțiile de top, cu mare impact politic, dar in schimb sa caștige ministere cu mare greutate in Guvern. Citește și: CCR distruge mitul pensiilor speciale: Cine si ce pensii…

- Liderii PNL, USR PLUS și UDMR par sa fi ajuns la o formula politica dupa intalnirea de joi. Florin Cițu este varianta acceptata de USR PLUS și UDMR pentru funcția de premier, iar Ludovic Orban președinte al Camerei Deputaților, scrie pe surse Digi24. Potrivit informațiilor Digi24.ro, cei de la USR PLUS…

- Este prima runda de discuții dupa ce conducerea PNL a decis sa susțina doua variante de prim-ministru: Ludovic Orban și Florin Cițu. Pentru ca sunt stresați, judecatorii CCR primesc spor „de risc” și spor de „suprasolicitare neuropsihica” Negocierile de astazi se anunța unele complicate, in contextul…

- Liderii USR au votat, miercuri, in ședința Comitetului Politic al formatiunii, sa mearga cu doua propuneri la negocierile de joi cu PNL și UDMR pentru formarea Guvernului. Varianta 1: Premier PNL Florin Cițu, președinte al Camerei Deputaților de la USR, președinte al Senatului de la PNL…

- Negocierile intre PNL, USR-PLUS si UDMR au intrat intr-un blocaj, potentialii parteneri nereusind sa ajunga la un acord cu privire la cele trei mari functii: prim-ministru, presedinte al Camerei Deputatilor si presedinte al Senatului. Ludovic Orban si Dan Barna, concurenti pentru sefia Camerei, isi…

- Prima zi a negocierilor pentru viitoarea coalitie de guvernare s-a incheiat fara rezultate majore. Dincolo de unele detalii din programul de guvernare si de functii in Camera Deputatilor, liderii PNL, USR-PLUS si UDMR sunt in blocaj din cauza functiilor mari. Liberalii au facut greseala sa…

- PNL, USR PLUS și UDMR incep sambata negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare care sa agreeze un program comun de guvernare și sa-și imparta funcțiile din Guvern și din Parlament. Liberalii vor avea trei echipe de negociere, centrul de greutate fiind pe funcțiile guvernamentale (ministere,…