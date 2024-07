Antena 1 reia X-Factor. Loredana lipsește, surpriză, Marius Moga și Puya în juriu Antena 1 aduce din nou pe micile ecrane indragitul talent show X-Factor, dupa o pauza de doi ani. Noua ediție vine cu schimbari semnificative in componența juriului, marcand astfel o relansare spectaculoasa a show-ului de talente. Loredana a parasit juriul Loredana, una dintre cele mai iubite figuri ale emisiunii, a anunțat pe Facebook ca nu va participa in noul sezon. Deși a caștigat ultimul sezon cu echipa sa, Loredana a explicat ca multiplele angajamente profesionale ii fac imposibila prezența in acest sezon. Printre proiectele care o țin ocupata se numara un nou film de lung metraj, un nou… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

