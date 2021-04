Australia intenționeaza sa faca dintr-un viitor cablu submarin catre continentul inghețat un instrument de influența. Antarctica, singurul continent din lume lipsit de orice locuința permanenta, gazduiește totuși șaptezeci de baze științifice și pana la 5.000 de oameni, in perioada de vara. Deci, Antarctica ar trebui sa aiba dreptul și la o conexiune la internet potabila, au […] The post Antarctica va fi legata la internet. Cablurile submarine și influența geostrategica first appeared on Ziarul National .