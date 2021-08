Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, in sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, a avut loc ședința de repartizare pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante in Vrancea, in baza rezultatelor obținute la concursul național de ocupare a posturilor didactice, ședința organizata de comisia de mobilitate…

- 1.227 de candidați s-au inscris la examenul de titularizare in invațamant, in Timiș, insa doar 902 candidați au susținut lucrarile. Motivele pentru care au absentat sunt diverse: unii au lipsit pur și simplu sau s-au retras din motive personale și medicale.

- Documentele cu antet guvernamental in care era trecuta strategia de campanie electorala impotriva lui Ludovic Orban nu vor fi verificate pe motiv ca „nu ar fi date oficiale”, deși este ilegal sa fie folosite resurse de stat intr-o campanie politica. Intrebat miercuri daca e real sau nu documentul anti…

- „Eu din funcția de premier pot sa comentez doar pe documente oficiale. Un document oficial este un document care a fost inregistrat, care a fost prezentat. Niciodata un astfel de document nu a fost inregistrat, sau nu mi-a fost prezentat niciun moment. Despre documente care apar in presa sau hartii,…

- Miercuri a avut loc proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice din invatamantul preuniversitar, iar, la nivelul județului Cluj, s-au prezentat 1.357 de candidati.

- „Blackbird”, debutul regizoral al lui Michael Flatley, starul dansului irlandez cunoscut pentru „Lord of the Dance”, va fi prezentat luni seara la Monaco Streaming Festival, potrivit news.ro. Flatley, care a scris si finantat proiectul, este si parte din distributie. El joaca rolul une agent…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma și ii transmite lui Nicușor Dan ca ar trebui sa se ocupe urgent de problema capușelor din Capitala, asta pentru ca peste 100 de copii și adulți s-au prezentat la spital mușcați de capușe. ”Peste 100 de copii și adulți s-au…