ANTA a elaborat un set de recomandări pentru șoferii de taxi Agenția Naționala Transport Auto (ANTA) atenționeaza toți conducatorii auto despre faptul ca transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale și ocazionale numai cu autobuze/autocare, clasificate pe categorii de confort și prin servicii in regim de taxi – numai cu autoturisme. Astfel, la efectuarea transportului rutier de persoane in regim de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

