- Un numar de 101 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active la nivel national, a anuntat, vineri, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din focarele active, doua sunt in exploatatii comerciale, iar un focar intr-o exploatatie comerciala…

- Un numar de 95 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi, din care unul in exploatatii comerciale si doua focare in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate 34.708 porcine (din focarele active), conform datelor Autoritatii Nationale, Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.…

- Numarul focarelor active de pesta porcina (PPA) a scazut la 130 la data de 17 iunie, de la 142 in urma cu o saptamana, doua focare fiind consemnate in exploatatii comerciale si tot doua in exploatatii comerciale de tip A, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru…

- Numarul focarelor active de pesta porcina (PPA) a scazut la 130 la data de 17 iunie, de la 142 in urma cu o saptamana, doua focare fiind consemnate in exploatatii comerciale si tot doua in exploatatii comerciale de tip A, conform datelor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Numarul focarelor active de pesta porcina (PPA) a scazut la 130 la data de 17 iunie, de la 142 in urma cu o saptamana, doua focare fiind consemnate in exploatatii comerciale si tot doua in exploatatii comerciale de tip A, conform datelor publicate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- 300 de focare de pesta porcina africana sunt active in intreaga tara, dintre care opt sunt in exploatatii comerciale – anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara. In ultima saptamana s-au inregistrat 12 focare noi, cate doua in judetele Buzau si Valcea si cate unul in Bihor, Iasi, Maramures, Satu…

- Un numar de 345 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active miercuri, iar 153.309 de porcine au fost afectate in total, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 345 de focare active de PPA, 10…

- Un numar de 397 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active joi la nivel national, acestea cumuland 112.920 de porcine afectate, potrivit unui comunicat remis vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara (ANSVSA). Opt focare din total au fost declarate in exploatatii comerciale,…